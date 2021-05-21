Липчанин до смерти забил подругу камнем, а следствию сказал, что ей на голову упал кирпич

В Липецкой области будут судить 23-летнего парня. Жителя села Камышевка Задонского района обвиняют в убийстве.

По данным следствия, вечером 23 октября 2020 года молодой человек со своим знакомым и его 44-летней подругой приехали из Липецкого в Задонский район, чтобы отдохнуть. Они обосновались в заброшенном доме в Камышевке, где распивали алкоголь. Ночью 24 октября обвиняемый поссорился с приятельницей. Он ударил ее камнем по голове не менее 4 раз.

От полученных травм несчастная скончалась. Осознав, что натворил, злодей разбудил знакомого и попросил помочь спрятать тело. Но мужчина ему отказал. Тогда фигурант сам перетащил тело женщины в надворную постройку и завалил строительным мусором. Следы крови он засыпал листвой, после чего убежал.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, парня задержали и заключили под стражу. Вину он не признал, рассказав, что на липчанку упал кирпич от разрушенного сарая. Однако, собранные доказательства говорили об обратном.

Материалы уголовного дела передали в суд. Жителю Задонского района грозит до 15 лет тюрьмы.