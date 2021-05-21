Липчанин взял кредиты в пяти банках и отдал мошенникам более двух млн рублей

Липчане продолжают «дарить» аферистам крупные суммы денег. Несмотря на многочисленные предупреждения и подробное раскрытие всех схем, народ продолжает верить в заезженные легенды мошенников. По-прежнему успешно орудуют «службы безопасности банков».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, только за сутки от действий мошенников пострадали пять жителей, которые лишились более 3700000 рублей. Так 51-летний мужчина за 10 дней, с 4 по 14 мая, перевел аферистом сумму, эквивалентную стоимости квартиры в Липецке. Преступник, под видом сотрудника банка, сообщил о попытке списания и убедил «клиента» оформить на себя кредиты. Мужчина взял кредиты в пяти разных банках в Липецке и перевел всю сумму «службе безопасности» – 2064000 рублей. Потерпевшему предстоит выплачивать долг и проценты, а полиции – найти негодяев.

Не так крупно, но не менее успешно, продолжают наживаются продавцы несуществующего товара. 20-летний парень нашел объявление о продаже часов и перевел 9000 рублей задатка, после чего продавец сразу пропал.

Полиция снова напоминает, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам с предложением «обезопасить» накопления и перевести деньги на другие счета. Также людей просят не платить сомнительным продавцам в Интернете: путанная схема расчета, слишком низкая цена, территориальная принадлежность продавца, отсутствие подтверждения наличия товара – все это должно вызвать сомнения.