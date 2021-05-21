В Липецке почтили память погибших в Чечне и Афганистане

Траурный митинг в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке почтили память погибших в в локальных войнах и военных конфликтах. По традиции у мемориала «Скорбящие матери» на площади Героев собрались родственники погибших в Афганистане и Чечне. Отдать дань памяти также пришли общественники, сотрудники правоохранительных органов, администрации и просто неравнодушные липчане.

Митинг на площади Героев Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Участники траурного митинга почтили героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Председатель комитета солдатских матерей Надежда Глущенко обратилась со словами поддержки к матерям и вдовам погибших солдат и офицеров.

В Липецке почтили память погибших Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Исполняющая обязанности мэра города Ирина Артемова выразила благодарность матерям погибших. К родственникам также обратился заместитель главы администрации области Дмитрий Аверов.

– Низкий поклон всем, кто прошел эти конфликты, вечная память тем, кто остался на полях сражений, – сказал вице-губернатор. – Мы всегда будем помнить их.