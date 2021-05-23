В Липецке двое школьников украли самокат из подъезда многоэтажки

Детский самокат похитили из открытого тамбура, расположенного в подъезде дома по Боевому проезду в Липецке. Это стало поводом для заявления в полицию 30-летнего горожанина.

Как сообщили в региональном УМВД, предполагаемыми участниками кражи оказались два подростка. Школьники рассказали, что вечером 15 мая они пошли гулять, зашли вошли в подъезд многоэтажки и увидели самокат. Тогда ребята решили забрать его. Похищенное они решили продать, для чего разместили объявление на одном из сайтов в интернете. Именно там потерпевший и увидел сообщение о продаже своего самоката.

Полицейские изъяли похищенное. Возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).