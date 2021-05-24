ГИА-2021 в Липецкой области: школьники сдают экзамен по русскому языку

В Липецкой области у школьников начались экзамены Фото: Лия МУРАДЬЯН

В этот понедельник, 24 мая, в Липецкой области стартовала государственная итоговая аттестация для девятиклассников. Она пройдет на этой неделе - по 27 мая. Более 11 тыс. школьников сдадут экзамены в 64 пунктах их проведения. Как уточнили в пресс-службе регионального управления образования и науки, во время мероприятий будут строго следить за мерами безопасности от коронавируса.

Этим утром липчане сдают ОГЭ по русскому языку. В четверг, 27 мая, ребята отправятся на экзамен по математике. Кто по уважительным причинам не сможет пройти испытания в эти дни, смогут сдать ОГЭ в резервные даты - 30 июня русский язык и 2 июля математика. Еще один дополнительный период назначен с 3 по 15 сентября.

Кстати, выпускники с ограничениями здоровья могут сдать только 1 предмет по выбору и получить аттестат. В регионе на дому организовали 23 пункта проведения экзаменов. Результаты ОГЭ девятиклассникам объявят не позднее 7 июня.