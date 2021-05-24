В день последнего звонка в Липецке 11 предпринимателей нарушили сухой закон

В минувшую субботу, 22 мая, в Липецке состоялся последний звонок. В этот день запретили продавать алкогольные напитки, однако не все решили играть по правилам.

По данным пресс-службы регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, специалисты выявили 11 нарушителей, которые несмотря на ограничение, продолжили торговать спиртным, в том числе и пивом. Так, 4 случая обнаружили сотрудники управления. При продаже алкоголя активистам попались 5 точек. Через ЕГАИС зафиксировали 2 нарушения. Также на горячую линию управления неоднократно звонили липчане, заявлявшие о торговле спиртным в этот день. Все сообщения обработают, виновных привлекут к ответственности.

Возбуждено 11 административных дел по ч.3 ст.14.16 КоАП "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Предпринимателям грозят штрафы от 20 до 300 тыс. рублей.