Под Липецком столкнулись две "Лады": пострадали 5 человек, в том числе ребенок

В Липецкой области "ВАЗ" вылетел в кювет и перевернулся Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшую субботу, 22 мая, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. В Лебедянском районе около 01.20 ночи на дороге Лебедянь-Большой Верх-Яблонево в кювет вылетел "ВАЗ-21074". Автомобиль перевернулся. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 32-летний водитель и пассажир того же возраста погибли.

В воскресенье, 23 мая, в Измалковском районе "Лада-Веста" сбила пешехода, который двигался в попутном направлении на дороге Измалково-Сухой Семенек. От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте.

В этот же день в Лебедянском районе на автодороге Липецк-Данков 35-летний водитель "Лада-Калина" при обгоне лоб в лоб врезался в "Ладу Гранту". В аварии пострадали 5 человек: 39-летний водитель и 2 пассажира "Гранты" и 2 пассажира первой машины. Среди пострадавших в "Калине" 6-летний ребенок.