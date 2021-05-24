В Липецке дороги для объезда перекрытой улицы 50 лет НЛМК отремонтируют к концу недели

В Липецке продолжают ремонтировать дороги, которые стали дублерами улицы 50 лет НЛМК. Напомним, в настоящее время участок в районе Манежа перекрыт из-за реконструкции.

По данным пресс-службы городской администрации, объездные маршруты готовы на 75%. Полностью отремонтировали участки на улице Фрунзе от Первомайской до Неделина и от поворота с Неделина до Фрунзе, 93а. Готовы улицы Лутова и Чкалова. Здесь старый асфальт поменяли на новый.

На улице Неделина практически уловили выравнивающий слой покрытия. Аналогичные работы проводят на улице Мичурина - готовность 50%. После завершения рабочих перекинут в переулок Колхозный.

Дороги ремонтируют, в основном, вечером и ночью, чтобы не перегружать транспортный поток. Если погода не преподнесет сюрпризов, все работы завершат до конца этой недели.