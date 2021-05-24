Водителя уборочной машины, который сбил насмерть старушку в Липецке, будут судить

Трагедия в Липецке произошла 1 апреля Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке будут судить водителя уборочной машины, насмерть сбившего 82-летнюю старушку на тротуаре. Напомним, трагедия случилась 1 апреля этого года. Мужчина за рулем спецтехники работал у бизнес-центра ТЦ "Виктория". Когда он сдавал назад, наехал на пенсионерку. Несчастная скончалась на месте.

В отношении 37-летнего водителя возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание по статье до 5 лет лишения свободы. На время следствия липчанин находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также на "Мультимобиль" стоимостью более 5,5 млн рубелей наложили арест.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, расследование уголовного дела завершили. Его направили в прокуратуру Октябрьского района для подтверждения обвинительного заключения. Затем дело передадут в суд.