Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 10 - без холодной воды

Во вторник, 25 мая, в некоторых районах Липецка отключат свет, воду. Так, с 9 утра до полудня без электроэнергии останутся жители улиц Металлистов, 4а-г; Юношеская, 11.

С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в домах №7/1 и №7/2 по Космонавтов. С 9 утра до 5 вечера - в частном секторе по улицам Мирная, Союзная, Биологическая, Урожайная, Перова, переулок Яблочкина.

С 2 до 4 вечера света не будет в районе Сырского Рудника по улицам Металлистов, 1-5; Геологическая, 1, 2, 2а, 4, 7; Детская, 1а, 7; Юношеская, 10, 11; Монтажников, 6, а также в садоводческих товариществах "Спутник" и "Горняк-1".

Горячую воду с 10 утра до 4 часов вечера отключат по улицам Ударников, 13, 13а, 21, 22; Исполкомовская, 5, 8; Ново-Весовая, 18-22.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Депутатская, 51а, 52-57, 52а, 53а, 55а, 61, 61а, 63, 65, 78, 80; Киевская, 34, 36, 41; Индустриальная, 1-4; проспект Победы, 51/1-2, 94, 92а, 94, 94б.

С 10 утра до 4 часов вечера краны пересохнут по адресам: Елецкое шоссе, строение 5; Ангарская, 12 владение 16, 35, 39; Юношеская, 81а, владение 95, строение 77к, строение 101, 105, 79; владение 97, 85;, 87б, 87, 77, строение 87а, владение 93, 77д, 77ж, 89б; срж. 50а. А также в селе Косыревка улицы Новая, 16/1, 16, 20, 21; Советская, 61а; Орловская, 42.

С полуночи до 6 утра воды не будет в районе ЛТЗ и поселке Заречье. Более подробную информацию можно получить в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.