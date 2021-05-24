Во вторник в Липецке +26 градусов, без осадков

В Липецке тепло и без осадков Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 25 мая, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью от 8 до 13 градусов тепла.

В светлое время суток воздух в регионе прогреется до +26 градусов. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 749 мм рт.ст.

В среду, 26 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду. Ночью в Липецке 11 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до отметки +23 градуса. Ветер переменных направлений 5-6 м/с. Атмосферное давление в областном центре будет расти и составит 755 мм рт.ст.

Световой день составляет 16 часов 17 минут. Солнце всходит над горизонтом в 4.10 утра. Заходит в 20.27.