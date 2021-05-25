Под Липецком стокнулись "Хендай" и "Лада: оба водителя получили травмы

В Липецкой области в ДТП попали "Хендай" и "Лада-Ларгус" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 24 мая, в Липецкой области произошла серьезная авария. Утром на трассе "Дон" в Хлевенском районе столкнулись "Хендай" и "Лада-Ларгус". 39-летний водитель иномарки и 49-летняя автоледи из отечественной машины получили травмы. Предварительная причина ДТП - несоблюдение очередности проезда.

В селе Ольховец Лебедянского района грузовик МАН вылетел в кювет. Машина перевернулась. Пострадал 36-летний водитель. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В тот же день в Добринском районе на трасса Грязи-Добринка "Лада-Клина" съехала с дороги и перевернулась. По предварительным данным, несчастье случилось из-за "Шевроле", который нарушил очередность проезда и создал помеху "Ладе". 22-летний водитель получил травмы.