В Липецке мошенник обманул продавца на 19 тыс. рублей, показывая ей скриншоты фальшивых чеков

Еще 7 жителей Липецкой области пострадали от действий мошенников. Двоих обманулись лжесотрудники службы безопасности банков. Так, 34-летнему мужчине позвонили якобы из банка и сообщили, что с его счета кто-то пытается украсть деньги. Испуганный липчанин ничего не подозревая назвал свои персональные данные и номер карты неизвестному. Мужчина лишился 153 000 рублей.

Еще один липчанин собственноручно отправил 337 455 рублей мошенникам, надеясь заработать на валютной бирже одного из сайтов.

Троих граждан обманули на 81 860 рублей на популярных интернет-площадках. 36-летний мужчина при покупке автозапчастей перевел негодяю 40 000 рублей.

На удочку мошенника попалась продавец одного из киосков в Липецке. Два дня подряд злодей приходил к ней за продуктами, расплачиваясь переводом на карту женщины. Оказалось, что через приложение он создавал несуществующие чеки и показывал скриншоты кассиру, предупреждая, что деньги придут в течение суток. Ущерб - 19 590 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.