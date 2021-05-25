Более двух тысяч атлетов побегут на Липецком полумарафоне

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Последнее воскресенье весны станет спортивным для жителей и гостей Липецка.30 мая в областном центре пройдёт Липецкий полумарафон, ведущим которого традиционно станет известный телеведущий Дмитрий Губерниев.

Уже известна программа мероприятия. Полумарафон начнется в 8:00 с разминки. В 8:05 стартуют малыши 4-6 лет, дистанция – 500 метров, в 8:15 начнется карнавальный забег, в 8:30 дети от 6 лет и взрослые побегут на 1 километр, в 8:50 пройдёт разминка в накопителе, в 9:00 – старт на дистанции 10 километров и 21 километр, в 9:10 – на 5 километров. В 9:15 – забег безграничных возможностей на 500 метров. Затем состоится награждение победителей и призёров.

Для участия в Липецком полумарафоне уже зарегистрировались 2100 атлетов из 94 городов 18 российских регионов. Самому младшему участнику 2 года, самому старшему – 73 года.

27 мая стартует выдача стартовых пактов. Их можно будет получить в течение трёх дней. Выдача в день события, 30 мая, на Соборной площади будет работать только для иногородних атлетов.

Липецкий полумарафон пройдёт уже в третий раз. Масштабное спортивное событие проводится по инициативе главы региона Игоря Артамонова. «В Липецкой области развивается спорт. Липчане регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой. Будем и дальше поддерживать спортивные проекты и вовлекать ещё больше жителей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.