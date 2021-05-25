За неделю с улиц Липецка вывезли около 1500 тонн мусора

Липецк очищают от мусора Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

За неделю с улиц Липецка убрали около 1 500 тонн мусора. Специалисты вывезли 1 300 тонн грунта с прибордюрных частей дорог, 20 тонн отходов после ликвидации свалок и 40 тонн после субботников.

В пресс-службе мэрии пояснили, что большую часть работ выполняют по ночам, чтобы не мешать движению машин. Вечером и ночью на дороги города выходит более 10 поливомоечных машин. Прибордюрную часть прочищают 5 универсальных комплексов "Бродвей".

Днем малогабаритная техника работает в пешеходных зонах. Также специалисты прочищают сеть ливневой канализации. На минувшей неделе с помощью каналопромывочной машины сотрудники управления благоустройства города промыли свыше 350 м сетей. Аналогичные работы проведут на этой неделе на улицах Свиридова, Катукова, Гагарина и других.