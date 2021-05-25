Липчанин получил 7 лет за пьяное ДТП, в котором погиб пешеход

В Липецке вынесли приговор водителю «Шкоды» из Добринского района, который осенью прошлого года насмерть сбил пешехода. Трагическая авария произошла 28 сентября на территории садов «Тракторостроитель». Как доказали в суде, 56-летний мужчина был пьян. Он превысил скорость, машину вынесло вправо, где водитель сбил женщину на обочине.

После чего иномарка влетела в чей-то забор и перевернулась. Тело сбитой женщины нашли только через время, поскольку водитель никому об этом не сказал. Позже пришлось провести массу экспертиз с целью доказать, что женщина погибла в ДТП со «Шкодой».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый в итоге признал вину. Суд приговорил его к 7 годам колонии общего режима. Также его лишили права управления транспортом на 2.5 года.