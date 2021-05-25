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Экономика25 мая 2021 13:41

Стало известно, кто вошел в состав делегации, которая отправится на ПМЭФ-2021 от Липецкой области

Возглавит ее губернатор региона
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Делегация из Липецкой области посетит Петербургский международный экономический форум

Делегация из Липецкой области посетит Петербургский международный экономический форум

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге состоится Международный экономический форум. Напомним, на ПМЭФ-2021 отправится делегация из Липецкой области. Ее возглавит губернатор региона Игорь Артамонов.

Как стало известно, вместе с ним на мероприятие поедут заместитель Дмитрий Аверов, занимающийся вопросами в сфере экономики, начальник регионального управления экономического развития Сергей Курбатов, начальник управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова.К ним может присоединиться замглавы областной администрации, курирующий вопросы архитектуры и строительства, Илья Тузов.

Главная тема Петербургского международного экономического форума 2021 - "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года - под патронатом и при участии Президента РФ.

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