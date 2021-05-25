В Липецке двое малышей наглотались таблеток

В Липецке за неделю травмировались четыре ребенка Фото: Лия МУРАДЬЯН

За прошедшую неделю операторы службы спасения «112» в Липецке зарегистрировали сразу несколько сообщений о пострадавших детях. В одном случае двое детей, двух и трех лет, наглотались таблеток для взрослых. Кроме этого семимесячный ребенок получил ожоги, схватившись за оголенный провод. Еще один маленький ребенок пострадало на дороге – двухлетняя девочка попала под машину и получила серьезные травмы. А за неделю до того еще одна девочка того же возраста упала с двухметровой высоты в частном доме. В каждом случае малыши попадали в больницу.

Все эти несчастные случаи с детьми в Липецке произошли по недосмотру взрослых. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, с наступлением лета риска для детей существенно увеличивается. Это падения из окон, происшествия на воде и другие ЧП. Поэтому спасатели просят взрослых быть более внимательными и не оставлять маленьких детей без присмотра дома и на улице.