По улицам Липецка гуляет утка с утятами

Липчан умилили уточки, гуляющие по улицам города Фото: принтскрин видео.

По Липецку гуляет семейство уточек. В этот вторник, 25 мая, пернатых заметили в одном из дворов города. Утка-мать шла с выводком по пешеходной дорожке в районе улицы Папина. Птенцы бежали друг за другом, стараясь не отставать. Умилительная сцена попала в объектив камеры.

Накануне, 24 мая, утка с утятами выбрали менее подходящее место для прогулок. Они шли прямо по проезжей части возле кольца Памятника Танкистам. Большая птица смогла взобраться на бордюр, а вот малыши так и остались на дороге, где ездили машины. На помощь им пришли неравнодушные водители. Парень подошел к семейству и помог утятам добраться до мамы. Выводок оказался в безопасности.