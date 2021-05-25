В среду в Липецке отключат холодную и горячую воду

В среду, 26 мая, в Липецке планируют отключить свет, горячую и холодную вода. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на сетях проведут ремонтные работы. Из-за этого с 9 утра до 4 часов вечера электроэнергии не будет в домах №7/1 и 7/2 по улице Космонавтов.

С 9 утра до 12 дня свет погаснет по улицам Металлистов, 4а, 4б, 4в, 4г; Юношеская, 11.

С 2 дня до 4 часов вечера без света останутся жители улиц Монтажников 6; Геологическая, 1, 2, 2а, 4, 7; Металлистов, 1-5; Детская, 1а, 7; Юношеская, 10, 11, а также в садоводческих товариществах "Горняк-1" и "Спутник".

С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат в частном секторе по улицам Перова, Мирная, Биологическая, Союзная, Урожайная, переулок Яблочкина, в садоводческом товариществе "Светлана".

С 9 утра до 5 часов вечера горячая вода пропадет по улице Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Интернациональная, 12, 12а; Папина, 1а-в. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по адресам: улицы Биологическая, Перова, Урожайная, Мирная, Донецкая, Днепровская, Чернозёмная, Западная, Товарищеская, 40 лет ВЛКСМ, переулок Яблочкина.

Более подробная информация по телефонам - 175 и 236-175.