В Липецке дебошир избил полицейских, которые приехали его успокоить

В Липецке будут судить буйного мужчину за нападение на сотрудников полиции. Инцидент произошел 21 февраля, когда в полицию поступило сообщение от женщины, что ее бывший муж вместе с новой сожительницей ведут себя агрессивно. Прибывшие на место стражи порядка застали мужчину пьяным.

Вместе с новой пассией сожители продолжали вели себя буйно, кидались на бывшую жену и на замечание сотрудников полиции не реагировали. Затем неадекватный мужчина начал оскорблять и сотрудников полиции, что уже карается по уголовной статье. Но этого пьяному дебоширу показалось недостаточно – во время задержания он начал бить стражей порядка. Одного из полицейских ударил головой в лицо и ногой в живот.

Дело возбудили по статьям 318 и 319 УК – применение насилия и оскорбление в отношении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, в ходе расследования обвиняемый признал вину лишь частично и выдвинул свою версию, которая не подтвердилась. Дело передают в суд, буйному гражданину грозит до 5 лет.