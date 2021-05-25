8 лет колонии: липчанке не изменили приговор за пьяное ДТП на внедорожнике со смертельным исходом

В Липецке рассмотрели апелляционные жалобы по пьяному ДТП с внедорожником, в котором погиб 19-летний парень. Трагическая авария произошла в августе прошлого года. Автомобиль «Тойота Рав 4» выехал на встречную и влетел в «ВАЗ 2107», в котором ехали супруги с 18-летним сыном – парень скончался в больнице. За рулем иномарки была пьяная 38-летняя женщина. В конце марта ее признали виновной по части 4 статьи 264 УК и приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Ни сторона защиты, ни родные погибшего с приговором не согласились. Родственники требовали ужесточить, защита – смягчить. Виновность никто под сомнение не ставил. Жалобы рассматривала коллегия из трех судей. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, доводы сторон о несправедливости назначенного наказания отвергли.

– Оснований для призвания прочих обстоятельств смягчающими суд апелляционной инстанции не находит, равно как и для исключения обстоятельств из числа смягчающих, – прокомментировали в пресс-службе суда.

Наказание в виде 8 лет лишения свободы признали справедливым.