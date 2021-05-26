В Липецке задержали женщину с наркотиками

В областном центре задержали липчанку с наркотиками Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке задержали 28-летнюю женщину с наркотиками. Это произошло на прошлой неделе. Полицейские патрулировали жилой массив в Левобережном районе. Их внимание привлекла особа, которая странно себя вела. Ее задержали и доставили в отдел.

Липчанку обыскали и во внешнем кармане рюкзака нашли свертки с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики массой 9,51 грамм. Задержанная планировала сбыть их в областном центре. Кстати, женщина была ранее судима.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание по статье - от 10 до 12 лет тюрьмы.