В Липецке пропала пенсионерка с короткой стрижкой

В Липецке пропала 66-летняя женщина Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке в минувший вторник, 25 мая, пропала женщина. Родственники, полиция и волонтеры ищут 66-летнюю Парфенову Марию Спиридоновну. Пенсионерка ушла из дома по улице Демократическая около 9.00 утра. По информации ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 66 лет, среднего телосложения, рост 160 сантиметров, серые глаза, светлые короткие волосы.

Была одета: ветровка светло-серого цвета.

Просьба ко всем, кто видел Марию Парфенову или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru