Тройное ДТП в центре Липецка: пострадала автоледи

В Липецке столкнулись 2 машины Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области произошло 3 101 нарушение Правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 8 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 50 не пристегнулись ремнями безопасности. Водители 2 700 раз превысили скорость. Выявили 27 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

Во вторник, 25 мая, на улице Карла Маркса Задонского района столкнулись "Лада-Калина" и "Ниссан". Пострадала 13-летняя пассажирка первой машины. Ее с травмами госпитализировали. Предварительная причина аварии - нарушение дистанции.

В тот же день в Липецке на Универсальном проезде 32-летний водитель "Хендай" сбил 79-летнего мужчину. ДТП случилось вне пешеходного перехода. Пенсионера положили в больницу.

На улице Фрунзе "Шевроле" врезался в стоящий "Хендай". От удара последний автомобиль прокатился вперед и столкнулся с ГАЗом. Травмы получила 29-летняя автоледи за рулем "Хендай". Медики оказали ей помощь и отпустили. Как оказалось, водитель первой иномарки неправильно выбрал дистанцию, от того все и произошло.