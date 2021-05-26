Ограничения по коронавирусу в Липецкой области: разрешили мероприятия на открытом воздухе

В Постановление №198 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" внесли изменения.

В регионе разрешили проводить мероприятия на открытом воздухе, если количество участников не более 1 000 человек. При этом обязательным условием остается социальная дистанция и ношение масок.

Запрет на массовые мероприятия продлили еще на месяц - до 30 июня.

Напомним, что в Липецкой области коронавирусом заболели более 31 тыс. человек. Выздоровели свыше 28 тыс. липчан. Накануне медики выписали 109 пациентов, переболевших COVID-19. Более 2 тыс. человек продолжают лечение, причем большинство остаются дома. Умерли 736 жителей региона.