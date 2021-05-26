Реконструкция улицы 50 лет НЛМК в Липецке: рабочие укладывают ливневку и отсыпают дорожки

В Липецке на улице 50 лет НЛМК продолжается реконструкция Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжается реконструкция улицы 50 лет НЛМК. В настоящий момент подрядчик укладывает ливневку - уже готово около 350 м канализационных труб. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это пятая часть от общего объема работ. Одновременно обустраивают корыто под расширяемую часть дороги. Рабочим осталось убрать несколько опор освещения.

На участке трудятся специалисты ресурсоснабжающих организаций. Они выносят электросети, усиливают газовые трубы. Подрядчик отсыпает временные пешеходные дорожки. Две из них готовы - от улицы Лутова и возле дома №5/1 по 50 лет НЛМК. Их соединили с зоной, которая ведет к остановке "Воровского". Перед школой создали временную парковку. Осталось обустроить дорожку от школы к улице Неделина.