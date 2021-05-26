Летом в детских лагерях Липецкой области отдохнут 9000 ребят

С 1 июня в Липецкой области стартует летняя оздоровительная кампания. В регионе заработают 13 загородных детских лагерей. Отдохнуть смогут 9 тыс. детей. Половина из них - по социальным путевкам. Это ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации, либо из многодетных, малообеспеченных или неблагополучных семей. А также дети-инвалиды, дети-сироты, трудные подростки.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования, отряды в этом году планируют наполнить на 75% в связи с коронавирусом. Перед открытием смены в лагерях проведут генеральную уборку. Работников обследуют на COVID-19. Нельзя будет проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Родителей на территорию лагерей не пустят.

Все лагеря заключили договоры на организацию питания. Сотрудники МЧС и специалисты Роспотребнадзора проверяют готовность учреждений к приему детей. Кстати, в 6 лагерях сделали ремонт. Например, в "Чайке" установили новую водонапорную башню и обновили обеденные залы в столовой. А в "Елочке" закупили мебель в столовую. В 2 корпусах появились новые душевые.

В каждом лагере есть системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, круглосуточная стационарная связь. Напомним, что в этом году липчанам возместят 50% стоимости путевки в детский лагерь региона. Цена за 14 дней отдыха - 16 128 рублей. Так, родители заплатят 8 064 рублей.

Более подробную информацию можно получить по телефонам горячей линии 242-877, 242-787.