В Липецке на полмиллиона оштрафовали чиновников и администрацию за плохие дороги

В Липецке прокуратура наказала рублем за плохие дороги Департамент дорожного хозяйства и благоустройства. Масштабные проверки по проходили весной совместно с ГИБДД. Тогда проверяющие выявили массу недочетов и несоответствия дорожного покрытия.

В ходе объезда нашли многочисленные выбоины даже на центральных улицах: Циолковского, Терешковой, Коммунальная, Филипченко, Звездная, на кольцевой развязке в районе Центрального рынка при пересечении улиц Папина и Неделина.

По результатам проверки прокурор возбудил 12 административных дел в отношении самого департамента и должностных лиц. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ответственного чиновника оштрафовали на 20 000 рублей по каждому из 6 материалов – 120 000 рублей. Сам департамент – на 100 000 также по шести материалам, всего 600 000 рублей.