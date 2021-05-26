В четверг более 30 улиц Липецка останутся без холодной воды

В четверг, 27 мая, в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора по улицам Мирная, Союзная, Биологическая, Урожайная, Перова, Коммунальная, 3, 4; Октябрьская, 58; Фрунзе, 6, 6а, 8, 12; Первомайская, 57; переулок Яблочкина;

С 2 до 4 часов вечера свет погаснет по улицам Ярославская 19; Светлова 31, 31а.

С 9 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат в районе Сырского Рудника по улицам Ударников, 13, 13а, 21, 22; Исполкомовская, 5, 8; Ново-Весовая, 18-22.

С 10 утра до 6 часов вечера холодной воды не будет по адресам: улицы Елецкая, 8а, 10, 10/2, 63 , 65, 67, 67а, 69, 54, 71, 71а; Карьерная, 2; 9 Января,1а; Арктическая, 4; Чапаева, 2, 4; Кольцевая, 2а, 12а; Димитрова, 61; Студеновская, 11а, 11б, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 109, 109а-г, 123, 131, 187а, 188, 201, 81, 122, 122а-в, стр. 122д, 124а, 132, 132а, 132б, 132/1, владение 132, 126, 123а, 126б, 126в, 184 стр.2, 205а; площадь Заводская, 1 строение 1, 1а, владение 1, 3, 5, 16. А также в частном секторе по улицам Академика Павлова, Лескова, Студеновская, Красная, Дарвина, Энергетическая, Маяковского, Арктическая, Чапаева, Кольцевая, Т. Фрунзе, Димитрова, 9 Января, Карьерная, Елецкая.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Зоологическая, Полярная, Верхняя Логовая, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16; проспекту Победы, 84, 92а, 94, 94б, 51/1, 51/2; переулкам Клеверный, Дружный, Лучистый, Бытовой, Ландшафтный, Технологический, Малый, улицам Шахматная и Автодорожная.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.