Под Липецком рецидивист убил человека, пробыв на свободе три месяца

Убийство произошло в городе Елец Липецкой области в минувший вторник, 25 мая. В тот день в гости к 33-летнему рецидивисту заглянул сосед. Какое-то время приятели мирно выпивали, но вскоре между пьяными мужчинами разгорелся конфликт.

Причина ссоры неизвестна, но последствия оказались трагические. По версии следствия, во время конфликта хозяин дома взял нож и нанес удар в грудь 41-летнему гостю. Раненный мужчина, истекая кровью, вышел из дома. А после рецидивист нашел его на улице уже мертвым и вызвал полицию.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК. Примечательно, что подозреваемый в убийстве вышел из мест лишения свободы в феврале этого года. А наказание отбывал за причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, задержанный во всем сознался и подтвердил показания на месте. Ему грозит очередной длительный срок.