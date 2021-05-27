Отчет мэра Липецка вызвал у депутатов вопросы по благоустройству

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Основными пунктами девятой сессии Липецкого горсовета стали отчет мэра города о проделанной за год работе и очередной пакет поправок в бюджет Липецка. В своем докладе Евгения Уваркина уделила много внимания благоустройству, строительству дорог и общественных пространств по федеральным и муниципальным программам. В частности по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 53 объектов на сумму 374 млн рублей. За счет национального проекта «Комфортная городская среда» – 35 объектов, 13 пространств привели в порядок за счет инвесторов. Также Уваркина упомянула средства, выделенные на наказы избирателей. Эта тема тут же вызвала обсуждения.

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