Два водителя в Липецке сбежали с мест ДТП: один сбил велосипедиста, второй – скутер

ДТП в Грязинском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД Липецкой области, за сутки, 26 мая, на дорогах региона в пяти ДТП пострадали пять человек, трое из пострадавших – несовершеннолетние. Так минувшим вечером, около 18.32, во дворе на улице Хренникова 33-водитель «Киа Рио» сбил трехлетнего ребенка, который шел с мамой на детскую площадку. Малыша увезли в больницу, оказали помощь и отправили домой.

В тот же вечер, в 20.20, в Грязях на улице Лихачева 41-летний мужчина на «Форд Фокус» наехал возле дома на 6-летнюю девочку. Ребенка увезли в больницу, благо также до госпитализации не дошло.

Кроме этого в Липецке сбежали с мест ДТП два водителя. Один из них в 18.40 на улице Ударников сбил 19-летнего парня на велосипеде – велосипедист в больнице. Второй водитель ровно в то же время нарушил ПДД при перестроении и наехал на 57-летнего мужчину на скутере.

Обоих водителей сейчас ищут автоинспекторы. За оставление места ДТП им грозит до полутора лет лишения прав или административный арест.

Еще одно странное ДТП произошло в 20.50 в Грязинском районе. Там в Верхнем Телелюе 24-летний парень вышел на дорогу перед автомобилем «ВАЗ-211440», за рулем которого была 19-летняя девушка. Пытаясь увернуться от пешехода, девушка не справилась с управлением и вылетела в кювет. В этой аварии пострадал 16-летний пассажир ВАЗа.