Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Энергетика будущего» в рамках страховой программы «Верное решение» от Страховой компании Уралсиб Жизнь

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При оформлении стратегии «Энергетика будущего» клиент инвестирует свои средства в акции мировых представителей глобального рынка производства водородной энергетики со стабильными показателями доходности: Air liquide S.A., Linde Plc., Air Products and Chemicals lnc., ENEOS, Snam S.P.A., Toyota Motor Corporation. Валюта инвестирования – рубли и доллары США.

Новая стратегия дает возможность ежегодно получать инвестиционный доход, его размер зависит от суммы внесенных денежных средств и условий выплаты дохода, прописанных в договоре. Для рублевых полисов размер купона начинается от 13% в год при минимальной сумме входа 5 000 000 рублей и может достигать 16%. Для валютных полисов размер купона начинается от 3,7% в год при вложении от 100 000 долларов США и доходит до 4,9%. Срок программы 5 лет.

Выплаты по стратегии происходят раз в год, если в дату наблюдения стоимость акций ни одной из 6-ти компаний не опустится ниже барьера 100% от начальной стоимости. В стратегии предусмотрен эффект памяти, который означает, что невыплаченные ранее купоны запоминаются и в следующую дату наблюдения при соблюдении условий выплаты клиенты получит купон по графику и все те, которые не были выплачены ранее.

В случае наступления страхового события в течение действия договора (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и дополнительный инвестиционный доход, а в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая, выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Золотодобывающие компании, «Нефть», «Развивающиеся рынки», «Сельское хозяйство», «Медицина будущего 2.0», «Валютная гарантия».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка. На правах рекламы.