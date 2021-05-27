В Липецке предпринимателя оштрафуют за бар в многоквартирном доме

В Липецке следят за работой пивных заведений. Напомним, с 1 января этого года в регионе запретили продавать алкоголь в заведениях площадью менее 50 кв.м., расположенных в многоквартирных домах.

Как сообщили в пресс-службе областного управления потребительского рынка и ценовой политики, на момент вступления ограничений в законную силу в городе оставалось 16 предприятий по спорной площадь. Остальные перепрофилировались в магазины, либо сменили вид деятельности - более 100 организаций.

Однако, до сих пор специалисты выявляют нарушителей. Так, сотрудники потребрынка обнаружили в доме бар с залом менее 50 кв.м. В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Бизнесмену грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей.

В управлении уточнили, что владелец бара уже перепрофилировал заведение в магазин. Он открыт до 21.00.