Липчанин получил условный срок за ложное сообщение о бомбе

В Липецке вынесли приговор телефонному террористу. Скучающий пьяный мужчина устроил себе шоу перед Новым годом. 30 декабря он позвонил в службу спасения «112» и сообщил оператору, что в комнате общежития по улице 15 микрорайон готовится взрыв.

Как и положено в таких ситуациях, к месту стянулись все службы экстренного реагирования. Проводилось оцепление, эвакуация, проверка и обследование помещений. Никакой взрывчатки благо не нашли, зато сразу нашли шутника.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый во всем сознался. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. В случае малейшей провинности, условный срок заменят на реальный.