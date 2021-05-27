В Липецкой области из-за коронавируса продлили самоизоляцию для пенсионеров от 65 лет

В Липецкой области в связи с коронавирусом продлили самоизоляцию пожилых людей. Соответствующие изменения внесли в Постановление №159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области".

Согласно документу, самоизоляцию продлили с 31 мая по 30 июня. Ее должны соблюдать липчане старше 65 лет, а также граждане с определенными заболеваниями. На этот же период работающих пенсионеров, беременных женщин и сотрудников с заболеваниями рекомендовали перевести на дистанционку

Напомним, что всего в Липецкой области 31 442 человека заболели COVID-19. Выздоровели 28 420 липчан. На больничном находятся 2 278 пациентов. У большинства болезнь протекает в легкой форме. Умерли 744 жителя региона.