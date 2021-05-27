В пятницу в Липецке отключат воду

В пятницу, 28 мая, в Липецке ожидается отключение воды. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера без горячей воды останутся жители Сырского Рудника по улицам Детская, 17; Юношеская, 10-12, 14, 16, 18, 19, 23, 23а; Ударников, 5, 8, 8/1-3, 9, 10, 10а, 12а; Геологическая, 7; Металлистов, 4, 4а-г.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет в доме №71 по проспекту Победы. С 10 утра до 4 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улице Баумана, 1-43.

Воду подвезут по заявкам жителей. После окончания работ на сетях вода может быть мутной. Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.