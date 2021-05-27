Липчанин заблудился в Гуамском ущелье Краснодарского края

В ущелье Краснодарного края потерялся липчанин. На днях на линию Единой диспетчерской службы Апшеронска поступило сообщение о заблудившемся 58-летнем туристе из Липецкой области. На его поиски выдвинулись спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ "Кубань-СПАС", они прибыли в Гуамское ущелье, опросили свидетелей и отправились искать мужчину в местах его возможного нахождения. К счастью, в скором времени потерявшегося нашли. Липчанин оказался в районе Монаховой пещеры. Медицинская помощь ему не потребовалась. Спасатели помогли туристу добраться к его машине.

Напомним, что чуть больше недели назад в горах Сочи 33-летний липчанин перевернулся на квадроцикле. Несчастный сломал ребра и коленный сустав, травмировал позвоночник и руку. Подробности здесь.