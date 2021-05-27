В Липецке в подъезде дома жильцов напугала змея, похожая на гадюку

В многоэтажке Липецка поселилась змея, похожая на гадюку Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Липецке в многоквартирном доме на улице Петра Смородина переполох. В этот четверг, 27 мая, один из жильцов обнаружил в подъезде на 1 этаже змею. По его словам, она была похожа на гадюку. Она вела себя агрессивно и пыталась укусить мужчину. Он сообщил об этом диспетчеру по номеру "112".

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на место выехали спасатели и сотрудники организации по отлову безнадзорных животных. Они поймали змею. Специалисты уточнили, что она действительно похожа на гадюку и, скорее всего, проживала в подвале дома.

Липчанам напоминают, что змей лучше не тревожить, так как в ответ они могут укусить. Если рептилия приняла позу угрозы, следует медленно отступить назад. К змее нельзя разворачиваться спиной, а также выставлять вперед руки.

При укусе змеи следует немедленно доставить пострадавшего в больницу. Если сделать это быстро невозможно, больного нужно уложить в горизонтальное положение. Чтобы замедлить распространение яда - ограничить подвижность. При укусе в ногу ее нужно прибинтовать к здоровой и слегка приподнять колени. При укусе в руку согнуть ее и зафиксировать. Ранку продезинфицировать, наложить стерильную повязку. Ослабить, если начнется отек.

Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Это может привести к гангрене. Пострадавший должен больше пить - воду, чай, бульон. Жидкость способствует выводу яда из организма. Кстати, яд можно отсосать. Но сделать это нужно сразу же после укуса. Через 3-5 минут такая помощь станет бесполезной.