В пятницу в Липецке до +30 градусов

В пятницу, 28 мая, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью от 10 до 15 градусов выше ноля. Днем в регионе воздух прогреется до +30 градусов. Ветер южной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт.ст.

В субботу, 29 мая, погода в Липецке начнет ухудшаться. В темное время суток около 17 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов. Переменная облачность, во второй половине дня возможна гроза. К вечеру небольшой дождь. Ветер переменных направлений 6-8 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 743 мм рт.ст.

Долгота дня - 16 часов 24 минуты.