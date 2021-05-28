В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера детективного триллера «Подслушано» Ильи Куликова

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В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера original проекта в формате киносторис «Подслушано». Эта история про современных подростков, которые отказываются принять ложь взрослых и хотят получить ответы на свои вопросы благодаря социальным сетям. Для этого им придется столкнуться не только с мистическими обстоятельствами, но и с реальными трагедиями. Об этом рассказал в своем аккаунте Александр Самуйлов, директор МТС в Липецке.

Режиссер-постановщик и автор сценария — Илья Куликов («Мылодрама, «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения»). Сериал «Подслушано» — совместный проект «МТС Медиа» и компании Legio Felix.

Главные герои этой истории — подростки, учащиеся средней школы. Пятеро друзей — Юра, Джулс, Лика, Крест и Костя — замечают, что их одноклассники, казалось бы, не связанные друг с другом, стабильно пропадают. Учителя объясняют это внезапным решением их родителей о переезде в другой город. Родители не обращают на это внимания, предполагая, что ребенок просто тяжело заболел и находится в местной больнице. Но героев эти объяснения не кажутся правдоподобными. Пятеро друзей решают инициировать собственное расследование с помощью социальных сетей и паблика «Подслушано».

В ролях: Александр Новиков, Валентина Ляпина, Никита Патуев, Кристина Корбут, Егор Абрамов, Денис Васильев, Екатерина Симаходская. Продюсеры – Игорь Мишин, Алексей Тутаринов, Аня Мирохина.

Илья Куликов, режиссер-постановщик и автор сценария: «Фильм Подслушано о двух мирах, которые разделены невидимой стеной. К сожалению, это мир детей и мир взрослых, и оба этих мира не слышат друг друга, даже когда настает период трагедии или большой проблемы. Каждому миру приходится рассчитывать только на себя. Как это часто встречается и в реальной жизни, взрослые не слышат детей, а дети не хотят услышать взрослых. Им приходится создавать свои миры и решать свои проблемы самим или с друзьями. Так было и будет всегда, пока миры не начнут прислушиваться друг к другу. Только тогда им можно будет помочь».

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа и продюсер проекта: «Подслушано — это наш второй проект в формате киносторис. Зритель сам решает, как и сколько смотреть — если есть время, можно выбрать формат полного метра, в обратном случае — небольшие эпизоды по 10-15 минут в формате сторис, разделенные по смыслу».

Киносторис «Подслушано» выйдет 31 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.