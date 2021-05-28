В День защиты детей в Липецке нигде не будут продавать алкоголь

1 июля в Липецке запрещено продавать алкоголь Фото: Лия МУРАДЬЯН

Международный день защиты детей в Липецке будет безалкогольным. По данным городского управления потребительского рынка, запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать во вторник, 1 июня. Ограничение не локальное, как это бывает в ходе массовых мероприятий на конкретной территории, а повсеместное.

Нарушение запрета карается административными штрафами по областному закону «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции». За заведениями и торговыми точками будут следить проверяющие. В случае нарушения индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 до 300 тысяч рублей за каждый факт продажи.