Где в Липецке отключат воду и свет в выходные – адреса

В предстоящие выходные и вначале рабочей недели, с 29 по 31 мая, в Липецке ожидается плановое отключение питьевой воды и электроэнергии. Адреса, где отключат свет и воду в Липецке в выходные, сообщили в пресс-службе ЛГЭКа.

29 мая с 10 до 20.00 не будет питьевой воды в некоторых домах по улицам: Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 11а и проезд Строителей, 6, 6/1, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18. Там будут устранять утечку на водопроводе на улице Водопьянова. С 10 до 17.00 воду отключат в районе проезда Ильича.

30 мая с 10 до 20.00 воды не будет в домах по проспекту Победы: 84, 92а, 94 и 94б. И на тот же период по улицам частного сектора: Сенная, Полярная, Садовая, Смоленская и переулок Рядовой.

31 мая с 9.30 дол 17.00 в домах по улице Циолковского: 8/1, 8/2, 8/3, 6/4. С 10 до 20.00 в частном секторе улицы Комсомольской, в домах по проспекту Победы: 84, 92а, 94, 94б и на улице Космонавтов, 88, 90; 92, 94, 94а 96а. Также с 10 до 20.00 по улицам Пушкина и лесная в частном секторе в Сселках.

Электричества не будет 31 мая с 9 до 16.00 на улице Титова, 6/2; с 14 до 16.00 – на улицах Моршанская и Физкультурная. Более подробно об отключениях можно узнать по телефонам:175, 236-175.