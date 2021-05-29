Липчанин встретил бывшую жену на улицу и едва не задушил

В Липецке попал под уголовную статью 39-летний мужчина, который не смог справиться с негативными чувствами к бывшей жене. Инцидент произошел утром 13 мая. Согласно материалам дела, 39-летняя гражданка вышла из дома, чтобы отвести двоих маленьких детей в садик.

По дороге на улице 9 микрорайон к ней подошел бывший муж. Между экс-супругами сразу разгорелась ссора. Во время конфликта мужчина набросился на мать детей, сдавил руками шею и сказал, что убьет.

После случившегося женщина написала заявление в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, гражданина задержал и доставил в отдел участковый. После проверки возбудили уголовное дело по статье 119 УК – угроза убийством. Буйному неблаговерному грозит вплоть до двух лет лишения свободы.