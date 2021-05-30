Две с половиной тысячи человек пробежали липецкий полумарафон

Фото: сайт администрации Липецка.

Несколько тысяч человек собрал третий липецкий полумарафон. Он прошел 30 мая на Соборной площади. Для участников подготовили несколько дистанций – от 500 метров до 21,1 километра. Ведущим спортивного праздника по традиции стал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Как сообщили в администрации города, для участия в полумарафоне зарегистрировались две с половиной тысячи спортсменов из 105 городов, в том числе Москвы, Тулы и Воронежа. Самому юному атлету – два года. Самому возрастному – 74.

Одним из наиболее зрелищных стартов стал карнавальный забег. Его героями были персонажи сказок и мультиков, различные животные и даже Дед Мороз.