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Происшествия31 мая 2021 12:45

Утром под Липецком «Фольксваген» влетел в дерево, водитель погиб

Авария произошла на трассе в Липецком районе
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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ДТП в Липецком районе

ДТП в Липецком районе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Трагическая авария произошла этим утром, 31 мая, на трассе Липецк – Вешаловка в Липецком районе. Там не справился с управлением водитель «Фольксваген Поло». Машина вылетела с трассы и угодила в дерево. Очевидцы вызвали на место спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, на место происшествия выезжало одно отделение пожарной охраны – есть пострадавшие. По словам очевидцев, водитель иномарки погиб.

Кстати, за прошедшие три дня, с 28 по 30 мая, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 8 аварий, в которых травмы получили 8 человек. ДТП, в которых никто не пострадал, было 72.

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