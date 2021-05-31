Утром под Липецком «Фольксваген» влетел в дерево, водитель погиб

ДТП в Липецком районе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Трагическая авария произошла этим утром, 31 мая, на трассе Липецк – Вешаловка в Липецком районе. Там не справился с управлением водитель «Фольксваген Поло». Машина вылетела с трассы и угодила в дерево. Очевидцы вызвали на место спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, на место происшествия выезжало одно отделение пожарной охраны – есть пострадавшие. По словам очевидцев, водитель иномарки погиб.

Кстати, за прошедшие три дня, с 28 по 30 мая, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 8 аварий, в которых травмы получили 8 человек. ДТП, в которых никто не пострадал, было 72.