Жителей Липецка зовут на велопарад в воскресенье

В ближайшее воскресенье, 6 июня, в Липецке состоится велопарад, в котором могут принять участие все желающие бесплатно, без особых ограничений и проволочек. Как сообщили в пресс-службе мэрии, для участия в заезде регистрироваться где-либо не требуется. Можно приехать не только на велосипеде, но и на роликах или самокатах. Просят только заранее проверить исправность велосипеде и позаботиться о защите и соблюдать ПДД. В остальном достаточно быть уверенным в своих навыках катания.

Нет и ограничений по возрасту, можно приходить с малышами, но они должны быть в специальном велокресле. Дети до 14 лет могут участвовать только с родителями или другими взрослыми.

По маршруту велопарада на время ограничат движение транспорта, дороги будут перекрвать по мере преодоления маршрута. Колонну велосипедистов будут сопровождать сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Также автоинспекторы будут следить за безопасностью велосипедистов на дороге.

Сбор участников велопарада 6 июня в 10.00 на площадке у областного центра культуры на улице Космонавтов.

Маршрут велопарада в Липецке: с улицы Космонавтов по Вермишева и до кольца 9-го микрорайона, оттуда поворот на улицу Московскую, по Гагарина, у самолета поворот обратно на улицу Космонавтов. Финиш там же, где и старт – у ОЦКНТ.

На маршруте предполагаются небольшие спуски