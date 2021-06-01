В Липецке спасатели достали упавшего в трехметровую яму ребенка

Мальчик упал в углубление цокольного этажа Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

ЧП с ребенком случилось в Липецке в минувший понедельник, 31 мая. В службу спасения «112» поступило сообщение о 9-летнем мальчике, который упал в глубокую нишу возле дома на улице Замятина. Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС города, ребенок играл с приятелями, не заметил опасности и оступился. Выбраться из трехметрового цокольного углубления школьник не смог. На место прибыла дежурная смена с лестницей. Ребенка подняли и передали скорой – у школьника подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Еще один ребенок того же возраста упал с крыши пристройки на улице Скороходова. Когда на место прибыли спасатели, мальчика уже не было – его забрали родители. В тот же день на «112» поступил сигнал от очевидцев, что с балкона 8 этажа на улице Космонавтов опасно свесились подростки. Сообщение передали в полицию.

Не обошлось и без происшествий с малышами. Так годовалая девочка выпила около 50 грамм перекиси водорода, которую взрослые забыли на столе – у ребенка небольшое раздражение слизистой пищевода. В больницу попали другие четверо детей: один мальчик врезался головой в дерево, второму ребенку порезали щеку стеклом другие детишки, третий – упал на детский площадке, четвертый – пострадал в драке взрослых на даче.