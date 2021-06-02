Спасатели предупреждаю о сильных порывах ветра в Липецке

В Липецке спасатели предупреждают о надвигающейся опасной погоде в среду, 2 июня. По данным гидрометцентра, в ближайшие часы в городе усилится северо-восточный ветер. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

По данным синоптиков, после резкого похолодания в начале лета, в Липецк постепенно вернется тепло, но летней жары в ближайшие дни не обещают. В четверг, 3 июня, погода в Липецке будет солнечная без осадков, воздух прогреется до +19 градусов днем. Ветре также ожидается сильный.

К концу рабочей недели обещают до +20°С, а в выходные +22 градуса и грозу.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности при усилении ветра: не стоять у хлипких конструкций, не оставлять машины под проводами и старыми деревьями. Также не стоит передвигаться вдоль стен домов.